《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，英國首相文翠珊今日與代表英國保
守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將公布她辭任英國
首相的時間表。從６月１０日開始保守黨將進行黨魁競選，在此期間文翠珊將繼續擔任英國首相
。（ｍｎ）
24/05/2019 09:07
【脫歐之後】傳英國保守黨６月１０日開始進行黨魁競選
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，英國首相文翠珊今日與代表英國保
守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將公布她辭任英國
首相的時間表。從６月１０日開始保守黨將進行黨魁競選，在此期間文翠珊將繼續擔任英國首相
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