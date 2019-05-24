【脫歐之後】傳英國保守黨６月１０日開始進行黨魁競選

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述消息人士報道，英國首相文翠珊今日與代表英國保

守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將公布她辭任英國

首相的時間表。從６月１０日開始保守黨將進行黨魁競選，在此期間文翠珊將繼續擔任英國首相

。（ｍｎ）

