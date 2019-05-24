  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2019 11:38

【貿易開戰】美國宣布１６０億美元農業補貼計劃

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府公布一項１６０億美元的農業補貼計劃，以彌補長達
１０個月的對華貿易戰造成的損失。
　　新計劃對農民的補貼取決於農場所在地，而不是種植的農作物，這令農民及交易商感到意外
，因原本預計當局只會補貼大豆、生豬、粟米及其他農作物。
　　美國農業部官員表示，將以直接支付的形式分三批發放１４５億美元的補貼，第一批補貼計
劃在７月底發放，而第二批及第三批補貼的發放將取決於貿易談判的進展以及美國是否會與中國
達成協議。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金