《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府公布一項１６０億美元的農業補貼計劃，以彌補長達
１０個月的對華貿易戰造成的損失。
新計劃對農民的補貼取決於農場所在地，而不是種植的農作物，這令農民及交易商感到意外
，因原本預計當局只會補貼大豆、生豬、粟米及其他農作物。
美國農業部官員表示，將以直接支付的形式分三批發放１４５億美元的補貼，第一批補貼計
劃在７月底發放，而第二批及第三批補貼的發放將取決於貿易談判的進展以及美國是否會與中國
達成協議。（ｍｎ）
24/05/2019 11:38
【貿易開戰】美國宣布１６０億美元農業補貼計劃
《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府公布一項１６０億美元的農業補貼計劃，以彌補長達
１０個月的對華貿易戰造成的損失。
新計劃對農民的補貼取決於農場所在地，而不是種植的農作物，這令農民及交易商感到意外
，因原本預計當局只會補貼大豆、生豬、粟米及其他農作物。
美國農業部官員表示，將以直接支付的形式分三批發放１４５億美元的補貼，第一批補貼計
劃在７月底發放，而第二批及第三批補貼的發放將取決於貿易談判的進展以及美國是否會與中國
達成協議。（ｍｎ）
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