【華為風波】據報日本亞馬遜停止直接銷售華為產品

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，由於美國對華實施禁令，亞馬遜日本已停止智能

手機等華為產品的直接銷售，但第三方企業仍可在亞馬遜平台上銷售華為產品。

據亞馬遜網頁顯示，由亞馬遜自行採購的華為產品已無法購買，幾乎全部華為產品都顯示為

「無庫存」，並且沒有重新入貨計劃。（ｍｎ）

