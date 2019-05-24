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24/05/2019 12:06

【華為風波】據報日本亞馬遜停止直接銷售華為產品

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，由於美國對華實施禁令，亞馬遜日本已停止智能
手機等華為產品的直接銷售，但第三方企業仍可在亞馬遜平台上銷售華為產品。
　　據亞馬遜網頁顯示，由亞馬遜自行採購的華為產品已無法購買，幾乎全部華為產品都顯示為
「無庫存」，並且沒有重新入貨計劃。（ｍｎ）

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