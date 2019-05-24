《經濟通通訊社２４日專訊》英國首相文翠珊押後原定今日公布的的脫歐協議方案，預計最
快６月３日當周才公布，屆時方案內容會有更改，而表決日子同樣延期。
另外有報道稱，文翠珊今日與代表英國保守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈ
ａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將公布她辭任英國首相的時間表。從６月１０日開始保守黨將進行黨
魁競選，在此期間文翠珊將繼續擔任英國首相。（ｍｎ）
24/05/2019 13:41
【脫歐之後】文翠珊押後至６月初公布脫歐協議法案
《經濟通通訊社２４日專訊》英國首相文翠珊押後原定今日公布的的脫歐協議方案，預計最
快６月３日當周才公布，屆時方案內容會有更改，而表決日子同樣延期。
另外有報道稱，文翠珊今日與代表英國保守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈ
ａｍ Ｂｒａｄｙ會面後，將公布她辭任英國首相的時間表。從６月１０日開始保守黨將進行黨
魁競選，在此期間文翠珊將繼續擔任英國首相。（ｍｎ）
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