《經濟通通訊社２４日專訊》「新興市場教父」之稱的麥樸思表示，對貿易戰持續仍然未結
束感到驚訝，稱中國在貿易談判上不會輕易退縮，因此緊張局勢仍會持續下去，相信印度、孟加
拉及越南會從貿易戰中受惠，但目前不會放棄中國的投資機會，仍然看好重點中國中型企業。
他續指，印度的經濟形勢發展非常樂觀，看好印度市場市場，認為當地的消費品及科技行業
是不錯的投資機會，相信總理莫迪連任後應會令外商在印度投資變得更加便利，並會迅速改革勞
工市場並興建基礎設施。（ｍｎ）
24/05/2019 14:05
【貿易開戰】麥樸思：貿易戰未結束感驚訝，未放棄中國投資機會
《經濟通通訊社２４日專訊》「新興市場教父」之稱的麥樸思表示，對貿易戰持續仍然未結
束感到驚訝，稱中國在貿易談判上不會輕易退縮，因此緊張局勢仍會持續下去，相信印度、孟加
拉及越南會從貿易戰中受惠，但目前不會放棄中國的投資機會，仍然看好重點中國中型企業。
他續指，印度的經濟形勢發展非常樂觀，看好印度市場市場，認為當地的消費品及科技行業
是不錯的投資機會，相信總理莫迪連任後應會令外商在印度投資變得更加便利，並會迅速改革勞
工市場並興建基礎設施。（ｍｎ）
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