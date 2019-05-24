《經濟通通訊社２４日專訊》聲寶計劃今年夏季後將出口往美國市場將多功能影印機生產轉
到泰國，因多功能影印機將會是美國對另外３０００億美元中國商品加徵關稅的對象。
根據美國的貿易數據，中國製的多功能影印機生產佔比達５２％，而目前聲寶正於江蘇工廠
生產向美國出口的多功能影印機，預計會有大約每年１０萬部的生產轉至泰國，相當於全球銷量
的約２０％。（ｍｎ）
24/05/2019 15:59
【貿易開戰】聲寶將出口往美國多功能影印機生產從中國轉到泰國
《經濟通通訊社２４日專訊》聲寶計劃今年夏季後將出口往美國市場將多功能影印機生產轉
到泰國，因多功能影印機將會是美國對另外３０００億美元中國商品加徵關稅的對象。
根據美國的貿易數據，中國製的多功能影印機生產佔比達５２％，而目前聲寶正於江蘇工廠
生產向美國出口的多功能影印機，預計會有大約每年１０萬部的生產轉至泰國，相當於全球銷量
的約２０％。（ｍｎ）
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