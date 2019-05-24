《經濟通通訊社２４日專訊》野村行政總裁Ｋｏｊｉ Ｎａｇａｉ將接受減薪處分，以承擔
員工洩露股市資料的責任。
野村表示，Ｎａｇａｉ將於未來３個月減薪３成，因該行一名研究員不當與他人分享有關東
京證交所市場的敏感資料
消息人士稱，日本金融監管機構將下令要求野村加強內部監控。（ｍｎ）
24/05/2019 16:36
《外企動向》野村行政總裁因下屬洩露股市資料遭減薪處分
《經濟通通訊社２４日專訊》野村行政總裁Ｋｏｊｉ Ｎａｇａｉ將接受減薪處分，以承擔
員工洩露股市資料的責任。
野村表示，Ｎａｇａｉ將於未來３個月減薪３成，因該行一名研究員不當與他人分享有關東
京證交所市場的敏感資料
消息人士稱，日本金融監管機構將下令要求野村加強內部監控。（ｍｎ）
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