  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2019 18:32

《台股攻略－馮偉明》電子及金融股反彈，台股今日升１９點

　　《台股攻略》台股今日開高震盪，升１９﹒９１點，收１０３２８﹒２８點，成交金額為新
台幣１０１４﹒７１億元。
　　中美貿易戰升級，美國制裁華為風暴擴大，各國科技公司亦加入制裁行列。電子權值股今日
發揮穩定大市作用，大立光跌約０﹒６％，收新台幣３７７５元；台積電開高震盪，升約
１﹒３％，鴻海開高後在平盤附近，終場微跌０﹒１４％。群創強勢走揚，升１﹒８％，研華升
超過３％，台達電及可成升超過２％，群創升１％，和碩、聯電及日月光投控也收在紅盤上。非
電方面表現不錯，上海商銀大漲半根停板，永豐金及彰銀升１％以上，第一金、中租－ＫＹ、玉
山金及台新金穩在盤上。八大類股中，油電燃氣、塑膠、食品及紡織等傳產類股受國際油價暴跌
影響，表現弱勢；台塑四寶中，台塑、台化、台塑化等壓回走跌。生技族群方面，大江站回
５００元關卡，葡萄王、佰研、生展及景岳均穩在盤上。
　　全球金融市場動盪，避險情緒升溫，資金從新興市場流出。台股目前較為弱勢，即便止跌反
彈，也不能過度樂觀。台幣貶值壓力已趨緩和，下周能否成為領先台股反彈的指標仍有待觀察。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金