《台股攻略－馮偉明》電子及金融股反彈，台股今日升１９點

《台股攻略》台股今日開高震盪，升１９﹒９１點，收１０３２８﹒２８點，成交金額為新

台幣１０１４﹒７１億元。

中美貿易戰升級，美國制裁華為風暴擴大，各國科技公司亦加入制裁行列。電子權值股今日

發揮穩定大市作用，大立光跌約０﹒６％，收新台幣３７７５元；台積電開高震盪，升約

１﹒３％，鴻海開高後在平盤附近，終場微跌０﹒１４％。群創強勢走揚，升１﹒８％，研華升

超過３％，台達電及可成升超過２％，群創升１％，和碩、聯電及日月光投控也收在紅盤上。非

電方面表現不錯，上海商銀大漲半根停板，永豐金及彰銀升１％以上，第一金、中租－ＫＹ、玉

山金及台新金穩在盤上。八大類股中，油電燃氣、塑膠、食品及紡織等傳產類股受國際油價暴跌

影響，表現弱勢；台塑四寶中，台塑、台化、台塑化等壓回走跌。生技族群方面，大江站回

５００元關卡，葡萄王、佰研、生展及景岳均穩在盤上。

全球金融市場動盪，避險情緒升溫，資金從新興市場流出。台股目前較為弱勢，即便止跌反

彈，也不能過度樂觀。台幣貶值壓力已趨緩和，下周能否成為領先台股反彈的指標仍有待觀察。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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