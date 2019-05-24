《談國論企－黎偉成》芯企免稅會有更多行業定向扶持

《談國論企》中國財政部和稅務總局於２０１９年５月２２日發出的公告，對集成電路設計

和軟件企業的所得稅，作出「兩（年）免、三（年）減半」的政策性支持，不僅使芯片及軟件產

業有更強的經營力量，甚至鼓勵相關產業的企業加大研發力度，以應付特朗普瘋狂打壓中國科技

應變佳著。相信有更多尤以科技為主的產業，今後會陸續得到國家的政策性扶助，自善其身，創

新向上，是為長前抗外悔的強有力的健康反擊。



＊兩免三減半追溯去年有效料有退稅之舉＊



這是國務院於５月８日舉行的常務會議明確延續集成電路設計和軟件產業優惠措施的議決，

作出的具體落實政策性舉措。國務院是次常務會議的議決，重點和特點有：（一）已對集成電路

生產企業或項目按規定的不同條件分別實行企業所得稅免與減的做法，為：（Ｉ）財政部及稅務

總局的公告，十分明確地表示此一措施「是在２０１１明確的所得稅「兩免三減半」優惠政策的

繼續實施」，即相關措施實際行之以８年，並非突然而來之舉，由是該可在一定程度「封」得「

住」特朗普等美帝國霸權主義順口開河式的攻奸。

需要指出者，為財務部及稅務總局的公告所作的免、減稅，暫時為（ＩＩ）「兩免三減半」

，即第一年至第二年免徵，第三年至第五年減半徵收，而減半的基礎是以法定稅率２５％，故相

關企業免兩年稅後，緊接著的三年所繳的所得稅稅率會是１２﹒５％，仍然可以在相當程度緩和

稅務負擔。尤其是此一措施行已行之超過５年，該於２０１６年結束，故是相隔約１年之後便恢

復執行，雖非新猶，卻是重新對芯企的支持。

至於（ＩＩＩ）國務院常務會議所提及的「五免五減半」，即第一年至第五年免徵，第六年

至第１０年減半徵收，財政部及稅務總局的公告未有提及，顯然暫時未予以落實執行，顯然是先

觀察「兩免三減半」的措施實效，特別是企業、內外環境等因素有無更強烈的需求，始加大相關

免、減稅的力度。

至於（二）財政部及稅務總部之番的免、減稅措施，是以２０１８年的獲利年度起計算優惠

期，使有效期可以追溯至２０１８年適用。我之解讀，為：（１）特朗普於２０１８年３月份揚

言要對中國輸美商品加徵關稅，並迅於７月份落實，所針對的主要是集成電路設計、軟件等科技

產業，故中國政府免、減所得稅顯然是有意緩和芯企等所受美國單方面加徵關稅所主導的貿易戰

之壓。（２）正正因為有追溯期，故芯企該可以獲得在２０１８已繳利得稅項的退稅的優惠。

（三）國務院常務會議表示「要通過對在華設立的各類所有制企業包括外資企業一視同仁、

實施普惠性減稅降費，吸引各類投資共同參與和促進集成電路和軟件產業發展」，同樣具備正面

、積極和深遠現實意義，最重要的當然是所強調的對外資企業如在華設立的各類所有制企業的待

遇，一視同仁，使外資企業樂意在中國投資、研發、經營集成電路和軟件產業，強化芯業的發展

，提升素質，有力支持各行各業的升級轉型。



＊免減稅對外企一視同仁促參與芯業發展＊



在強力支持芯企的同時，我相信國務院還會在一些受到美國單邊加徵關稅甚至圍堵、封殺的

產業的稅務支持，特別是屬高端科技企業的扶助，且有可能擴而大至的定向貸款、降準減息等方

面。

特朗普單邊、霸道地對華在經貿、科技的攻擊，綿延不絕地頻頻推出「殺著」，已形成一場

十分慘烈的「非軍事戰爭」，中國在作出長期反制和應戰之餘，同樣重要的是自善其身、鞏固根

基、積極創新，力求不斷超越自身。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

