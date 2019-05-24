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即市新聞

24/05/2019 09:30

《異動股》特朗普指華為事件可談解決，舜宇彈逾３％暫最佳藍籌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》特朗普指華為事件可談解決。消息帶動帶連日急挫的手機設備
股有反彈，其中舜宇光學（０２３８２）暫表現最佳藍籌，今早開報７０元，升３﹒０９％，暫
成交達７６萬股，涉資５２００萬元。另外，瑞聲科技（０２０１８）亦升１﹒４５％，開報
４１﹒８５元，暫成交達３１萬股，涉資１３０３萬元。
　　美國總統特朗普表示，從安全及軍事角度來看華為是一間非常危險的公司，但如果美中達成
貿易協議，或可以將華為的問題以某種形式在協議中解決。
　　特朗普預期，與中國的貿易戰將很快結束，將在下月出席在日本舉行的２０國集團
（Ｇ２０）峰會期間與中國國家主席習近平會晤。
　　現時，恆生指數報２７３６８，升１０１點或升０﹒３７％，主板成交１８﹒１３億元。國
企指數報１０４４６，升０﹒４３％或升４４點。
　　上證綜合指數報２８４７，跌４點或跌０﹒１６％，暫成交１７﹒２１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　１０﹒４２０元　　　無升跌
　　華顯光電　（００３３４）　　０﹒６３０元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　０﹒６６０元　　　升３﹒１３％
　　信利國際　（００７３２）　　１﹒１８０元　　　升２﹒６１％
　　聯想集團　（００９９２）　　５﹒８８０元　　　無升跌
　　
　　高偉電子　（０１４１５）　　１﹒４３０元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　５﹒５４０元　　　升２﹒５９％
　　晨訊科技　（０２０００）　　０﹒３１５元　　　無升跌
　　富智康　　（０２０３８）　　０﹒９３０元　　　升１﹒０９％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　３﹒１７０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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