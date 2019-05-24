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24/05/2019 09:34

《異動股》美團（０３６９０）績後走高近３％，獲大摩升目標７％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美團（０３６９０）績後走高２﹒９２％，報５９﹒８５元，
盤中高見６０元，破廿天線（５８﹒３０５元）；成交約１３２萬股，涉資７６７６萬元，主動
買盤六成。
　　美團點評上日公布，截至３月底止首季虧損１４﹒３２億元人民幣，較去年同期的虧損
２１０﹒５１億元人民幣有所收窄，亦較去年第四季的虧損３４﹒２５億元人民幣減少。
　　大摩預計，美團第二季度外賣業務將接近盈虧平衡，季節性利好下，規模效益以及外賣成本
將降低，預測次季總營收將達到２２０億人民幣，同比增長４６％，主要受惠於外賣業務虧損收
窄；預計二季度酒店和旅遊業務增長３９％；而摩拜單車業務虧損也會收窄，故調升其目標價７
％至７５元，評級維持「增持」。
　　現時，恆生指數報２７３８６，升１１９點或升０﹒４４％，主板成交３４﹒３９億元。
　　國企指數報１０４４４，升０﹒４２％或升４３點。
　　上證綜合指數報２８６０，升７點或升０﹒２８％，成交７５﹒６５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評（０３６９０）　　５９﹒８５元　　　升２﹒９２％
　　阿里健康（００２４１）　　　７﹒６４元　　　升０﹒７９％
　　金蝶國際（００２６８）　　　８﹒５４元　　　升１﹒９１％
　　民航信息（００６９６）　　１７﹒２４元　　　升１﹒２９％
　　騰訊控股（００７００）　３２９﹒８０元　　　升１﹒１７％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒０２元　　　跌０﹒８５％
　　美圖公司（０１３５７）　　　２﹒６２元　　　升１﹒９５％
　　金山軟件（０３８８８）　　１８﹒３６元　　　升１﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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