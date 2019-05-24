《異動股》美團（０３６９０）績後走高近３％，獲大摩升目標７％

《經濟通通訊社２４日專訊》美團（０３６９０）績後走高２﹒９２％，報５９﹒８５元，

盤中高見６０元，破廿天線（５８﹒３０５元）；成交約１３２萬股，涉資７６７６萬元，主動

買盤六成。

美團點評上日公布，截至３月底止首季虧損１４﹒３２億元人民幣，較去年同期的虧損

２１０﹒５１億元人民幣有所收窄，亦較去年第四季的虧損３４﹒２５億元人民幣減少。

大摩預計，美團第二季度外賣業務將接近盈虧平衡，季節性利好下，規模效益以及外賣成本

將降低，預測次季總營收將達到２２０億人民幣，同比增長４６％，主要受惠於外賣業務虧損收

窄；預計二季度酒店和旅遊業務增長３９％；而摩拜單車業務虧損也會收窄，故調升其目標價７

％至７５元，評級維持「增持」。

現時，恆生指數報２７３８６，升１１９點或升０﹒４４％，主板成交３４﹒３９億元。

國企指數報１０４４４，升０﹒４２％或升４３點。

上證綜合指數報２８６０，升７點或升０﹒２８％，成交７５﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ５９﹒８５元 升２﹒９２％

阿里健康（００２４１） ７﹒６４元 升０﹒７９％

金蝶國際（００２６８） ８﹒５４元 升１﹒９１％

民航信息（００６９６） １７﹒２４元 升１﹒２９％

騰訊控股（００７００） ３２９﹒８０元 升１﹒１７％

同程藝龍（００７８０） １４﹒０２元 跌０﹒８５％

美圖公司（０１３５７） ２﹒６２元 升１﹒９５％

金山軟件（０３８８８） １８﹒３６元 升１﹒４４％

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（ｍｗ）

