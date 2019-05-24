【貿易開戰】Ｉ﹒Ｔ：料內需仍能刺激市場，貿易戰未對業務有影響

《經濟通通訊社２４日專訊》Ｉ﹒Ｔ（００９９９）企業融資總監方偉斌於全年業績記者會

表示，自去年下半年開始已見貿易戰對零售市道有影響，集團會繼續專注在同店增長及收入增長

上，並會加強銷售及營運效率。

他指，香港今年的開關舖計劃，主要會集中在下半年，料開關舖數目與去年相若，但實際情

況需視乎經濟環境及業主租約的元素，但若整體店舖面積下降１％至２％亦不感意外。

他指，今年租金壓力會有所上升，公司會在開關店舖上的計劃會更為審慎。而公司整體毛利

率去年有所上升，主要由於減少折扣優惠，雖然今年首季的折扣優惠增加了，但首季對全年而言

只是微不足道的季度，未來會否再有折扣優惠需視乎經濟情況及零售市道，但公司亦期望能增加

毛利率。

中國市場方面，集團執行董事及Ｉ﹒Ｔ中國首席執行官陳惠軍表示，國內的開店步伐一直持

續並會繼續積極拓展新的城市，期望網絡能覆蓋大部分一、二線城市，集團亦會作出關店及店舖

升級的調整。他又提到，雖然宏觀經濟的影響會改變公司的發展步伐，但認為現時內需仍能刺激

市場消費，認為公司有信心處理經濟環境的改變。

方偉斌補充，雖然貿易戰升溫，但集團在美國的店舖佔比少，認為貿易戰對集團的影響不大

。他又相信，集團收購瑞典品牌Ａｃｎｅ Ｓｔｕｄｉｏｓ將能為集團帶來更好的收益。

（ｊｏ）

