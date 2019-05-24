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24/05/2019 10:26

【駐京專電】工信部：完善以研發費用加計扣除為主稅收優惠政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國新辦就提高企業創新能力舉行吹風會，
工信部副部長王志軍表示，下一步，工信部將從四個方面持續推進企業創新能力建設。一是強化
企業創新主體地位，支持企業增加研發投入。加大對各類所有制企業的創新政策落實力度。強化
財稅金融政策支持，完善以研發費用加計扣除為主的稅收優惠政策。支持發展創投、風投等基金
，鼓勵金融機枃提高製造業中長期貸款比例支持企業創新。
　　二是緊扣促進製造業邁向中高端，強化關鍵核心技術攻關，推動製造業加快向智能、綠色服
務型製造轉型升級。把工業互聯網等新型基礎設施建設與製造業技術進步有機結合。
　　三要完善創新體系，激發企業創新活力。推動重大科研設施、基礎研究平台等創新資源開放
共享。支持企業深入開展「雙創」，集聚社會創新資源。加強對中小企業創新的服務。
　　四要加快科技成果轉化和推廣應用。鼓勵企業開展國際創新合作，參與國際技術標準制修訂
。強化知識產權保護，加大侵權懲罰力度。
　　目前，企業研發投入佔社會研發投入比重超過７０％，規模以上工業企業中，超過四成開展
了創新活動。工信部鼓勵和支持龍頭企業研發創新５Ｇ通信、軌道交通裝備、語音識別、新能源
汽車、掘進裝備等領域躋身世界前列，Ｃ９１９大型客機、高檔數控機床等領域加快追趕國際先
進水平。

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