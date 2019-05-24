【駐京專電】中證監：首批４隻中日互通ＥＴＦ產品獲批

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，中證監推出中日ＥＴＦ互通中方產品，簡稱「東向ＥＴＦ」。下一步，中證監將按照對等

原則實現東向ＥＴＦ產品的上市。

