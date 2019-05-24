【駐京專電】首批４隻中日互通ＥＴＦ獲批，華夏野村合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》首批４隻中日資管機構合作推出的指數基

金獲得發行批文。資料顯示，獲批的４隻指數基金中，有３隻都跟蹤日本資本市場旗艦指數日經

２２５指數。



＊華夏野村ＥＴＦ投資野村日經２２５ＥＴＦ實現跟蹤標的指數＊



其中，華夏野村日經２２５ＥＴＦ係華夏基金與日本規模最大的ＥＴＦ管理公司－－野村資

產管理有限公司達成夥伴關係，基於合作，華夏基金著力打造華夏野村日經２２５ＥＴＦ，該基

金投資於野村資管旗下，日本規模最大、成交最活躍的日經２２５ＥＴＦ，希望為中國投資者提

供優質的中日跨境投資機會，進一步推動兩國資本市場的發展。

華夏野村日經２２５ＥＴＦ將在境內面向Ａ股投資者發售，借助該基金投資者可以間接實現

投資日經２２５指數。與Ａ股市場現有ＥＴＦ不同的是，華夏野村日經２２５ＥＴＦ不是直接投

資指數成分股來實現跟蹤日經２２５指數，而是以類似聯接基金的模式，通過投資野村日經

２２５ＥＴＦ來實現跟蹤標的指數。

資料顯示，野村日經２２５ＥＴＦ是日本市場上發行時間最早的ＥＴＦ，也是同類產品中規

模最大、流動性最佳的產品，具有顯著優勢。截至２０１８年１１月３０日，野村日經

２２５ＥＴＦ規模為３３７９億元。

