【駐京專電】中證監：指導滬深交易所推出違約債券轉讓服務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國證監會新聞發言人高莉在例行發布會

表示，中證監指導滬深交易所推出違約債券轉讓服務，促進信用風險出清，有助於投資者及時處

置不良債券，形成有效的風險定價機制。

