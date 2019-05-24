《午市前瞻》港股或下試二萬七關口，文翠珊辭任影響料不大

《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普在貿易戰上態度軟化，指華為事件可談解決並

料貿易戰將很快結束，將在下月出席在日本舉行的２０國集團（Ｇ２０）峰會期間與中國國家主

席習近平會晤。港股在昨日急挫４３８點後，今日受上述消息帶動而反彈，高開１０１點報

２７３６８點，多隻科技股有追捧，令港股最多再漲１９０點報２７４５７，惟市場對後市看法

審慎，港股隨後升幅收窄，最終半日報２７３２３點，彈５５點或０﹒２１％，半日主板成交

４０５﹒９６億元。國企指數午收１０４３３，升０﹒３２％或升３２點。上證指數反覆收跌，

半報２８５１，跌１點，半日成交９７５﹒２４億元人民幣。

騰訊（００７００）終止六連跌後有支持，半日微彈０﹒３１％，報３２７元；匯控

（００００５）升０﹒２３％，報６５﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒２％，報７５﹒０５

元；港交所（００３８８）升０﹒３２％，報２４７﹒２元。



＊華為事件可解決，科技股先升後回，晶片股繼續受壓＊



華為事件暫有解決跡象，令本港今早相關手機設備股止跌回升，惟升幅隨後收窄。其中舜宇

（０２３８２）升０﹒５９％，報６８﹒３元；瑞聲（０２０１８）半日漲１﹒７％，報

４１﹒９５元。華為其他供應商方面，通達集團（００６９８）無升跌，報０﹒６４元；信利（

００７３２）亦持平報１﹒１５元；丘鈦科技（０１４７８）升２﹒２２％，報５﹒５２元：富

智康（０２０３８）無升跌，報０﹒９２元。其他手機設備股，比亞迪電子（００２８５）升０

﹒７７％，報１０﹒５元；鴻騰精密（０６０８８）軟０﹒６３％，報３﹒１５元。

手機股方面，小米（０１８１０）副總裁汪凌鳴因違反治安管理處罰法被辭退，半日先升後

跌，軟１﹒３３％，報９﹒６７元；中金及大和分別下調聯想集團（００９９２）目標價，聯想

集團半股價受壓，跌０﹒６８％，報５﹒８４元。

５Ｇ設備股個別發展，其中鐵塔（００７８８）跌１﹒７４％，報１﹒６９元，為表現最差

國指股；中通服（００５５２）升４﹒０１％，報５﹒７１元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌

１﹒２２％，報１６﹒１４元；中國優通（０６１６８）上日（２３日）急升逾一成後，今日再

漲２﹒７％，報０﹒７６元；中興（００７６３）再跌１﹒３４％，報１９﹒１６元。

晶片股連日回吐，中芯國際（００９８１）再跌３﹒９８％，報８﹒４５元；華虹半導體（

０１３４７）亦跌３﹒１２％，報１５﹒５元；上海復旦（０１３８５）跌４﹒０７％，報

１０﹒３６。

三大中資電訊商兩漲一跌，中移動（００９４１）升１﹒３９％，報７３﹒１元；中電信

（００７２８）揚１﹒８２％，報３﹒９１元；中聯通（００７６２）微跌０﹒４８％，報

８﹒２３元。



＊萬洲急彈成最佳藍籌；美團首季虧損收窄股價有追捧＊



出口股個別發展，隔晚美國公布４月新屋銷售回落６﹒９％，報６７﹒３萬間遜預期，惟消

息被貿易戰氣氛暫緩所抵銷，創科（００６６９）升１﹒４４％，報４９﹒２５元；福耀玻璃

（０３６０６）亦升１﹒９７％，報２３﹒２５元；敏實集團（００４２５）則升０﹒２％，報

２４﹒５５元；海天國際（０１８８２）挫跌４﹒２４％，報１５﹒３６元。

濠賭股遍軟，其中金沙中國（０１９２８）跌３﹒４４％，報３６﹒４５元，為表現最差藍

籌；美高梅（０２２８２）亦跌２﹒９３％，報１２﹒５８元；新濠國際（００２００）升

０﹒７６％，報１６元；澳博（００８８０）跌０﹒４７％，報８﹒４元；永利澳門

（０１１２８）跌０﹒３６％，報１６﹒４元；銀娛（０００２７）跌０﹒４３％，報

４６﹒６５元。

美團（０３６９０）上日公布季績，虧損由去年同期２１０﹒５１億人民幣收窄至

１４﹒３２億人民幣，半日股價升２﹒６７％，報５９﹒７元，重上廿天線（約５８﹒２６元）

。

於美國擁有業務的萬洲（００２８８）亦受惠貿戰氣氛緩和，半日收漲１﹒９２％，報

７﹒４４元，為表現最佳藍籌。



＊公用股個別發展，脫歐存暗湧長建半日受壓＊



會德豐系內兩跌一升，會德豐（０００２０）跌０﹒２８％，報５３﹒６元；九倉集團

（００００４）跌１﹒３９％，報２１﹒２５元；九倉置業（０１９９７）升１﹒５３％，報

５６﹒４元，為半日表現最佳藍籌。

公用股走勢各異，中電（００００２）升１﹒０４％，報９１﹒９５元；中華煤氣

（００００３）升０﹒２％，報１９﹒７８元；港鐵（０００６６）跌０﹒７３％，報

４７﹒４５元；領展（００８２３）跌０﹒２１％，報９７﹒１元；受累英國脫歐再現暗湧，英

國首相文翠珊醞釀下台，長建（０１０３８）跌１﹒２２％，報６０﹒９元。中資公用股方面，

粵海投資（００２７０）急升３﹒５８％，報１５﹒０６元。

燃氣股個別發展，中燃氣（００３８４）自七個月低２２﹒８元反彈，半日升３﹒６１％，

報２４﹒４元，為半日表現最佳國指股；新奧能源（０２６８８）報６８﹒１５元，跌

１﹒３％；元亨燃氣（００３３２）升３﹒９２％，報０﹒５３元。（ｓｃ）



＊李偉傑：鐵塔可待橫行整固後吸納＊



上日港股大瀉逾４００點，不過今日出現輕微反彈，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》

表示，目前大市以政治消息主導，不過特朗普今日指出華為事件可與貿易談判一同解決，亦可說

是出路之一，市場反應正面，可是不能排除消息面會再度轉差，加上港股已經踏上跌浪，下周或

隨消息下試二萬七心理關口。他續指，目前港股與Ａ股大致同步，故港股能否反彈，必須視乎Ａ

股表現，以及人民幣能否回升。他補充，雖然有消息指英國首相文翠珊將於日內辭任，但相信對

大市影響不大，不竟其影響力不及貿易戰，加上消息已討論多時，市場或已有心理準備。

至於個股方面，騰訊上日跌穿３３０元關口，李偉傑強調，騰訊與其他重磅股，如匯控、友

邦比較，防守力比較弱，加上屬於受貿易戰影響最大的科技股，相信有機會再走低，不過騰訊現

價３２６元水平亦可考慮買入，估計在３２０元至３３０元有更大支持。至於鐵塔

（００７８８），相信市場對５Ｇ依然有不穩定性的憂慮，不過現價１﹒７元水平相信對大部分

投資者而言亦非常吸引，不過宜待鐵塔橫行整固後在１﹒５元水平吸納，並且有更大支持。

（ａｌ、ｓｃ）

