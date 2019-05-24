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24/05/2019 17:38

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒７億，買工行建行騰訊沽中鐵萬洲

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中美貿易戰暫時緩和，港股周五反彈高開１０１點報
２７３６８後，最多走高１９０點報２７４５７，其後升幅收窄至２４點報２７２９１，全日收
報２７３５３點，升８６點或０﹒３２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒７２億人民幣，比周四淨流入４﹒６４億人民幣的兩周
低位，增加６﹒０８億人民幣。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８），建設銀
行（００９３９）和騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是中國鐵塔（００７８８）和
萬洲國際（００２８８）。
　　主板成交７６０﹒０７億元，較昨日減逾２３％。其中港股通成交６８﹒８５億元，佔總成
交９﹒０６％。

＊北水蜂湧買內銀股＊

　　內地經濟體系寬鬆政策持續，北水對內銀股情有獨鍾，工行和建行分別獲４﹒３７億和
４﹒１９億北水淨買入，股價分別升０﹒５４％和０﹒３２％。雖然騰訊股價連日捱沽，七連跌
累插近１３％，但仍獲北水垂青，錄淨流入１﹒４２億元。
　　另外，中國鐵塔遭威靈頓管理公司沽出２﹒４７億股，股價跌２﹒３３％，約１﹒５６億北
水撤出該股。儘管美國總統特朗普對中美貿戰及華為取態轉趨溫和，而非洲豬瘟疫苗又取得進展
，刺激萬洲股價漲１﹒３７％，但仍難阻１﹒４７億北水狂沽萬洲。（ｂｎ）

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