  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/05/2019 16:19

《美元走勢－羅明立》若貿談破裂或促聯儲減息，不利美元中線走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７４　　　１０９﹒４２　　　１０９﹒６１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２０６　　　１﹒１１７５　　　１﹒１１８４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６８８　　　１﹒２６５５　　　１﹒２６５７
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００４２　　　１﹒０００４　　　１﹒００３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４６１　　　７﹒８４８５

　　《美元走勢》歐元區及德國製造業採購經理指數繼續表現疲弱，進一步下跌並且弱於預期，
德國Ｉｆｏ商業景氣指數亦跌至９７﹒９，消息令歐元跌至１﹒１１邊緣。然而，其後美國公布
上周首次申領失業救濟人數意外減少１０００人至２１﹒１萬人，創下五周低位；不過截至前周
持續申領人數則上升１﹒２萬人至１６７﹒６萬，多過預期。美國４月份新屋銷售自２０１１年
高位回落，按月下跌６﹒９％至６７﹒３萬間，跌幅大過預期，反映樓價上升影響。另外，
Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業指數意外跌近榮枯分界線，數據令人失望，美元瞬即回落。投資者
仍然預期今年美聯儲可能需要減息來支撐經濟增長，倘若中美貿易談判破裂，未來美聯儲更可能
步入減息周期，不利美元中線走勢。
　
　　英國傳媒傳出首相文翠珊可能辭職的消息，拖累英鎊下跌，英鎊曾跌至１﹒２６０６，接近
年內的低位，不過英國政府隨後否認辭職傳聞，英鎊跌幅收窄。不過，政府發言人確定，文翠珊
不會在６月３日當周再提交脫歐方案到國會表決，意味文翠珊的管治威信所餘無幾，距離下台的
日子不遠。英鎊兌美元初步支持位於１﹒２６，下一步支持位於１﹒２４８０；比較大的阻力在
１﹒２８００╱５０。技術走勢上，英鎊處於一浪低於一浪，後市倘若未能於１﹒２６建立支持
，很大機會反覆下試。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒２０　　　１０９﹒００　　　１１０﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金