《美元走勢－羅明立》若貿談破裂或促聯儲減息，不利美元中線走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７４ １０９﹒４２ １０９﹒６１

歐元╱美元 １﹒１２０６ １﹒１１７５ １﹒１１８４

英鎊╱美元 １﹒２６８８ １﹒２６５５ １﹒２６５７

美元╱瑞郎 １﹒００４２ １﹒０００４ １﹒００３２

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４６１ ７﹒８４８５



《美元走勢》歐元區及德國製造業採購經理指數繼續表現疲弱，進一步下跌並且弱於預期，

德國Ｉｆｏ商業景氣指數亦跌至９７﹒９，消息令歐元跌至１﹒１１邊緣。然而，其後美國公布

上周首次申領失業救濟人數意外減少１０００人至２１﹒１萬人，創下五周低位；不過截至前周

持續申領人數則上升１﹒２萬人至１６７﹒６萬，多過預期。美國４月份新屋銷售自２０１１年

高位回落，按月下跌６﹒９％至６７﹒３萬間，跌幅大過預期，反映樓價上升影響。另外，

Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業指數意外跌近榮枯分界線，數據令人失望，美元瞬即回落。投資者

仍然預期今年美聯儲可能需要減息來支撐經濟增長，倘若中美貿易談判破裂，未來美聯儲更可能

步入減息周期，不利美元中線走勢。



英國傳媒傳出首相文翠珊可能辭職的消息，拖累英鎊下跌，英鎊曾跌至１﹒２６０６，接近

年內的低位，不過英國政府隨後否認辭職傳聞，英鎊跌幅收窄。不過，政府發言人確定，文翠珊

不會在６月３日當周再提交脫歐方案到國會表決，意味文翠珊的管治威信所餘無幾，距離下台的

日子不遠。英鎊兌美元初步支持位於１﹒２６，下一步支持位於１﹒２４８０；比較大的阻力在

１﹒２８００╱５０。技術走勢上，英鎊處於一浪低於一浪，後市倘若未能於１﹒２６建立支持

，很大機會反覆下試。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒２０ １０９﹒００ １１０﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

