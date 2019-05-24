９折居屋六大屋苑及白居二計劃，已於網上及樂富居屋中心派表，５月３０日起可交回申請
；樂富昨全天人頭湧湧，早上更現取表人龍﹒
房署發言人表示，截至昨午（２３日）５時，中心派出約共３﹒３萬份居屋及白居二申請表
，當中約１﹒３萬份綠表和２萬份白表。此外，累計約有１﹒４萬人次到訪客務中心參觀居屋的
模型和展出的資訊。《香港經濟日報》
24/05/2019 08:19
《本港樓市》居屋中心現人龍，首天派表３﹒３萬份
９折居屋六大屋苑及白居二計劃，已於網上及樂富居屋中心派表，５月３０日起可交回申請
；樂富昨全天人頭湧湧，早上更現取表人龍﹒
房署發言人表示，截至昨午（２３日）５時，中心派出約共３﹒３萬份居屋及白居二申請表
，當中約１﹒３萬份綠表和２萬份白表。此外，累計約有１﹒４萬人次到訪客務中心參觀居屋的
模型和展出的資訊。《香港經濟日報》
|國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
|FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
|生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰