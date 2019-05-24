《本港樓市》居屋中心現人龍，首天派表３﹒３萬份

９折居屋六大屋苑及白居二計劃，已於網上及樂富居屋中心派表，５月３０日起可交回申請

；樂富昨全天人頭湧湧，早上更現取表人龍﹒

房署發言人表示，截至昨午（２３日）５時，中心派出約共３﹒３萬份居屋及白居二申請表

，當中約１﹒３萬份綠表和２萬份白表。此外，累計約有１﹒４萬人次到訪客務中心參觀居屋的

模型和展出的資訊。《香港經濟日報》

