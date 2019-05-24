【招標售樓】地建會梁志堅：與會員已達共識，日內推出招標新指引

《經濟通通訊社２４日專訊》市場關注新盤以招標形式發售的準則，包括作為招標或開價形

式發售的界線。《星島日報》引述地產建設商會執委會主席梁志堅表示，商會日前召開會議，原

則上達成共識，最快日內將落實推出招標新指引。

梁志堅續指，現時有不少細單位以招標方式銷售，如涉及面積３００至４００呎的上車盤，

認為做法不理想，並透露新指引下，屆時該類單位將不可以採用招標形式銷售，需以價單方式公

開發售。惟他表示而現階段不便透露太多，強調日內將會盡快向外界公布有關指引。（ｈｌ）

