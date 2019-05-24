【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒６４％，料下周將創新高

《經濟通通訊社２４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒６２點，按周升

０﹒６４％，為歷史次高，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，現時ＣＣＬ與１８８﹒６４

點的歷史高位，相差僅０﹒０１％，相信下周可創新高。



＊大型單位指數最先重返歷史高位＊



黃良昇指出，ＣＣＬ（大型單位）最新報１８８﹒５９點，已經升穿１８８﹒２０點的歷史

高位，為今次升市中，第一個重返自己歷史高位的指數。今周指數尚未反映中美貿易戰的影響，

將於未來兩三周開始反映。估計ＣＣＬ重返高位後，未來走勢將會高位爭持。

ＣＣＬ（大型單位）按周升０﹒８６％，連升３周共４﹒４７％。中原城市大型屋苑領先指

數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒８４點，按周升０﹒７３％，為歷史第五高。ＣＣＬ（中小型單

位）報１８８﹒６３點，按周升０﹒６０％，同為歷史第五高。



＊貿易談判有進展前將於高位爭持＊



三大整體指數齊升１５周，平歷史最長齊升紀錄，上一次出現是１９９７年３月份。連升

１５周計，ＣＣＬ Ｍａｓｓ升１１﹒６９％、ＣＣＬ（中小型單位）升１１﹒３２％及ＣＣＬ

升１０﹒９９％。今次升市穩定而緩慢，支持樓價穩步邁向歷史高位。其後中美貿易戰氣氛轉趨

緊張，估計ＣＣＬ未來走勢將於高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

港九兩區同樣迫近自己歷史高位，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ距離高位相差０﹒１８％，港島

ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差０﹒８１％，未來數周將會重返自己高位。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差

３﹒８２％，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差３﹒９３％。



＊港島指數兩連升後回軟＊



四區指數三升一跌，已經連續６周出現。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８８﹒３６點，為歷史

次高，按周升２﹒１８％，升幅為５０周最大。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２００﹒８５點，按

周升０﹒１７％，連升２周共１﹒８３％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７０﹒０３點，按周升

０﹒５５％，連升４周共２﹒９８％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９６﹒３９點，連升２周後回

軟，按周下跌０﹒６０％。（ｃｌ）

