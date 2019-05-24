【港鐵頭痕】輕鐵線天榮站附近的建築工程獲准復工

《經濟通通訊社２４日專訊》政府發言人今日表示，港鐵公司（０００６６）天榮站物業發

展項目的建築工程已獲准恢復進行。已暫停的建築工程將於５月３１日起分階段復工，並會先完

成緩解措施中的灌漿工程及向屋宇署提交灌漿工程成效的評估。而只有在屋宇署滿意灌漿工程成

效後，發展商方可恢復進行餘下的工程。

另外，屋宇署在審視有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時，已要求該項目的註冊結構工程師為

餘下工程的每項施工步驟及細節提供全面及詳細的工程學分析。分析結果確認月台之結構安全在

預計的沉降範圍（即１５０毫米）內不會受到影響。

發言人亦指出，因應天榮站的情況，屋宇署在批准有關打樁及挖掘工程的修訂圖則時已施加

額外條件，要求項目的發展商、註冊結構工程師、註冊岩土工程師及註冊承建商於進行餘下工程

時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全，其中包括要求定期提交沉降監測數據，並

按照量度的沉降數據，每月及於各種類工程展開前檢討沉降幅度的估算及更新有關鐵路設施的結

構分析。

發言人表示，由於安裝於輕鐵線天榮站７號月台（月台）的沉降監測點記錄超逾預設的停工

指標，天榮站物業發展項目於去年６月２５日暫停有關的樁柱工程。政府亦於同年７月１１日公

布有關情況，並由屋宇署及機電工程署（機電署）分別確認相關鐵路設施結構和鐵路運作安全。

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