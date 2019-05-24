《經濟通通訊社２４日專訊》中美貿易戰拉鋸，加上新居屋搶焦點，中原地產十大屋苑周末
睇樓量連跌４周，本周末錄得５２０組預約，按周下跌５﹒８％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰拉鋸，影響買家入市信心，買
家入市態度轉趨審慎，拖慢二手屋苑交投步伐；加上新居屋出籠，成功搶去市場焦點，攤薄二手
市場購買力，尤其是新界區上車屋苑，相信二手業主需擴大議幅才能吸引買家入市。（ｃｌ）
24/05/2019 17:48
【本港樓市】十大屋苑周末睇樓量按周跌５﹒８％，連跌４周
《經濟通通訊社２４日專訊》中美貿易戰拉鋸，加上新居屋搶焦點，中原地產十大屋苑周末
睇樓量連跌４周，本周末錄得５２０組預約，按周下跌５﹒８％。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰拉鋸，影響買家入市信心，買
家入市態度轉趨審慎，拖慢二手屋苑交投步伐；加上新居屋出籠，成功搶去市場焦點，攤薄二手
市場購買力，尤其是新界區上車屋苑，相信二手業主需擴大議幅才能吸引買家入市。（ｃｌ）
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