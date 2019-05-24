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即市新聞

24/05/2019 19:00

《再戰明天》特朗普明訪問日本，美英股市下周一休市

　　《經濟通通訊社２４日專訊》下周的市場焦點落在周一（２７日）的東盟高級官員開會議。
周二（２８日）加拿大央行宣布指標政策利率。周四（３０日）美國副總統彭斯會晤加拿大總理
特魯多，討論有關加速美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）批準事宜。

＊特朗普訪問日本，討論朝鮮及貿易議題＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明日（２５日），美國總統特朗普訪問日本與日相安倍晉
三會面，朝鮮及貿易料為主要議題（至５月２８日）
　　下周日（２６日）７：４５ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在德國央行開放日就歐洲央行在
歐洲的角色接受訪問。
　　下周一早上１１：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在Ｔ２０峰會發表講話。
　　此外，東盟高級官員開會議（至５月３１日）。

＊美英股市下周一休市，本港公布貿易收支＊

　　下周一，美國及英國假期休市。
　　在數據方面，下周一早上９：３０ａｍ，中國公布４月工業利潤。
　　中午１：００ｐｍ，日本公布３月領先指標及同時指標。４：３０ｐｍ，香港公布４月貿易
收支，料貿赤由５９２億元收窄至４８３億元；進口年率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％；出
口年率跌幅料由１﹒２％擴大至１﹒５％。

＊先施派業績＊

　　在本港，下周一開股東會的公司有：建滔集團（００１４８）、華大酒店（００２０１）、
石藥集團（０１０９３）和吉利汽車（００１７５）等。
　　先施（００２４４）派業績。（ｈｏ）

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