【企業盈喜】威揚酒業（０８５０９）料全年純利大增逾一倍

《經濟通通訊社２４日專訊》威揚酒業（０８５０９）發盈喜，預期截至今年３月３１日止

年度純利按年大幅增加多於１００％。

董事會認為，溢利大增主要由於年內若干大受追捧的頂級珍藏紅酒銷售的毛利率增加；及外

幣波動導致用於結算自海外供應商購買的葡萄酒產品的以外幣計價的信託收據貸款產生匯兌收益

，此乃主要由於歐元和英鎊貶值所致。

公司將於６月１４日或前後刊發年度業績。（ｂｎ）

