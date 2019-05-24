【企業盈警】羅馬集團（０８０７２）料全年虧損不少於５５００萬

《經濟通通訊社２４日專訊》羅馬集團（０８０７２）發盈警，截至今年３月３１日止年度

，預期集團年內可能錄得公司擁有人應佔虧損不少於５５００萬元，而去年同期則錄得虧損約

２５５０萬元。

董事會認為，主要是由於貿易及其他應收款項的減值虧損增加；應收貸款及利息的減值虧損

增加；及商譽的減值虧損。

年度業績將於５月３１日刊發。（ｂｎ）

