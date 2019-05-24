《經濟通通訊社２４日專訊》羅馬集團（０８０７２）發盈警，截至今年３月３１日止年度
，預期集團年內可能錄得公司擁有人應佔虧損不少於５５００萬元，而去年同期則錄得虧損約
２５５０萬元。
董事會認為，主要是由於貿易及其他應收款項的減值虧損增加；應收貸款及利息的減值虧損
增加；及商譽的減值虧損。
年度業績將於５月３１日刊發。（ｂｎ）
24/05/2019 17:57
【企業盈警】羅馬集團（０８０７２）料全年虧損不少於５５００萬
《經濟通通訊社２４日專訊》羅馬集團（０８０７２）發盈警，截至今年３月３１日止年度
，預期集團年內可能錄得公司擁有人應佔虧損不少於５５００萬元，而去年同期則錄得虧損約
２５５０萬元。
董事會認為，主要是由於貿易及其他應收款項的減值虧損增加；應收貸款及利息的減值虧損
增加；及商譽的減值虧損。
年度業績將於５月３１日刊發。（ｂｎ）
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