【海外置業－日本篇】呎價七千，專家教你「去多轉日本做業主」

《經濟通通訊社記者余萃雯２４日報道》香港人一向視日本為「鄉下」，去年香港訪日人數

達２２０萬，訪日的人口比例計算為全球之冠。華人置業公司大股東劉鳴煒曾教導年青人應「去

少啲日本」儲錢作首期，不過，就算不欲減少去日本，「上車」做業主亦並非不可能，只要願意

在日本置業，即可魚與熊掌兩者兼得。世紀２１中華物業董事楊官華教你如何以香港付首期的金

額「Ｆｕｌｌ Ｐａｙ」於日本買樓。

香港樓價素來皆為「全球之最」，世邦魏理仕研究指本港以平均呎價１﹒６萬元高居全球之

首，新聞在日本引來網民熱議，更有網民驚嘆「香港人是怎樣過活的？」。



＊東京呎價僅是香港一半，大阪低至五分之一＊



事實上，日本網民對港樓「離地價」感震驚不無道理，因為根據Ｎｕｍｂｅｏ數據庫顯示在

東京及大阪市分層單位每平方米樓價為１１５﹒８５萬日圓及５１﹒５２萬日圓，即換算為呎價

７６４９港元及３４０１港元，同樣呎價僅是香港一半及五分之一。

除了入場門市較低外，日本物業種類亦較多元化。在香港，大部分人只能居住於密密麻麻的

「石屎森林」裏，但到了日本，一般都可選擇單身公寓、單棟式豪宅及一戶建（獨立屋）。



＊日本地產市道轉好，外地人難買一手樓＊



由於日本新盤大部分需經內部認購登記才可成功買入，楊官華提到，有質素的一手樓盤日本

市場中已供不應求，因此未必會轉於海外出售。近年日本經濟回暖令當地人置業興趣更大，楊官

華又透露，與過去數年相比，與發展商洽談代理新盤至本港出售亦不如過去容易，故此港人到日

本買樓大部分以二手樓為主。



＊低於１００萬元日本上車，大城市單身公寓為首選＊



楊官華建議，年青人想在日本「上車」當業主，大城市的單身公寓必是首選，事關約１００

呎的二手樓最低１００萬元以下即有交易，以香港僅能付作首期的價錢即可「Ｆｕｌｌ Ｐａｙ

」在日本買樓，並可出租予各地到大城市的打工一族，一般都可要求約５厘的回報率。

若要選擇最具「爆升」潛力的物業，楊官華則會推薦投資者宜買入５至６層高連地下商鋪出

售的「小全幢」，投資「小全幢」部分已經連固定租客，其他優勢在於買家可以把大廈改裝成為

符合民宿經營資格，其後項目可以不受經營天數限制，另外亦較有重建價值。





年輕人入門首選：單身公寓

戶型：約１００－２５０呎開放式單位

樓價：２００萬以下

特點：一般沒有管理員，選鄰近商業區或地?站更易放租



中階投資者作長線收租：單棟式豪宅

戶型：５００呎起多房單位

樓價：入門約１７５萬起

特點：管理完善，惟須繳交管理費、修繕積立金及固定資產及都市計劃稅



自住追求生活品質：一戶建（單棟房屋）

戶型：兩至三層高，單層５００－６００呎

樓價：入門約５００萬起

特點：維修管理靠自己，可改動室內間隔或根據法規整棟重建



「爆升」潛力大：連地鋪小全幢

戶型：兩至六層高全幢商住物業

樓價：入門約１０００萬起

特點：以公司名義管理享稅務優惠，可因市況改動項目，有重建價值

