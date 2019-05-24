【海外置業－日本篇】騙案頻生，如何智破日本買樓陷阱？

《經濟通通訊社記者余萃雯２４日報道》近年日本樓標榜「樓價低回報高」吸引港人「回鄉

」投資，但世上沒有免費午餐，要成功賺盡樓價、匯價及租金，必定不可貿然行事，否則容易誤

墮陷阱。身兼香港專業地產顧問商會副會長及世紀２１中華物業董事楊官華提醒買家，「香港人

避免中伏一定要買張機票親身飛過去睇同聽」，切忌貪平，亦要小心無牌代理以「溢價」賣樓，

故應先「貨比三家」多比較才決定入市。

２０１３年起開拓日本物業市場的楊官華現時除了是物業代理外，亦為客戶提供投資及移民

等顧問服務，及後於東京及大阪經營茶餐廳生意，其日本工作團隊由２０１３年只有他一人，至

現時員工逾百人，更出書分享港人移居日本的心得及物業買賣資訊，提醒港人避開日本買樓常遇

陷阱。



注意事項１：小心無良代理或業主



楊官華指少數業主或代理以「一盤雙賣」甚至作「假放盤」，有買家除了蝕掉訂金，更在以現金

付盤買樓後發現業主或代理「消失」，難以追討損失。他亦提到，有無牌代理以「溢價」賣樓，

實際向港人售樓的樓價與日本業主放盤價不一，故此買家宜依靠有信譽的地產代理買樓。



注意事項２：日本天災風險



日本天災頻繁，除了地震，去年更受２５年來最強颱風「飛燕」吹襲，楊官華建議，日本置業時

可投保火災地震等保險，以確保物業遇到損毀時可獲賠償。另外，日本在１９８１年通過《新耐

震法》，要求在１９８１年６月後落成的物業要有６級耐震，２０００年後落成的物業更要有７

級耐震。



注意事項３：稅項



楊官華建議，港人買日本樓時應以持有５至１０年為目標，因在５年內將物業轉售圖利須繳交３

０％資產增值稅，若５年後售出，資產增值稅率則可減半至１５％。除了買樓時須繳稅６％至８

％；持有物業時需繳１﹒４％固定資產稅及０﹒３％都市計劃稅；放租物業淨租金收入稅率則由

５％（每年租金收入１９５萬日圓以下）至４０％（每年租金收入１８００萬日圓以上）不等。



注意事項４：港日買樓流程不同



日本人買樓鮮有「講價」習慣，楊官華指日本賣家開價已可視作明碼實價，並不喜歡對方討價還

價，而買賣過程則包括口頭協議、草擬「重要事項說明書」及「決算（完成交易）」，過程沒有

律師參與。



注意事項５：按揭



對日本業主而言，能夠「Ｆｕｌｌ Ｐａｙ」付款買樓的海外買家無疑較受歡迎，惟若需借貸超

過２０００萬日圓，外國人仍可以於日本的中國銀行、交通銀行或台灣第一銀行承造約五成按揭

，目前息率約２﹒６至２﹒８厘。

