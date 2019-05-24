【大灣區】滙豐：計劃在粵港澳推「大灣區」主題信用卡

《經濟通通訊社２４日專訊》滙豐發布大灣區生活方式調查報告，針對滙豐信用卡客戶進行

的調查，覆蓋廣州、深圳、香港及澳門四個大灣區核心城市。滙豐又宣布推出面向信用卡客戶

的「滙饗大灣」美食節系列活動，以及計劃在粵港澳三地推出「大灣區」主題信用卡。

「飲食」被粵港澳三地消費者視為最看重的生活需求，以絕對優勢領先居住、購物、旅遊以

及休閒娛樂等選項。不過，三地在用餐習慣、支付方式方面，則有明顯差異，主要體現在內地客

戶餐飲消費的「數碼化」程度相對更高。

廣州和深圳兩地消費者使用手機應用程式訂餐的比例和頻率均遠高於港澳地區。８８％的受

訪客戶表示會使用手機應用程式訂餐，而頻率達到每周５﹒４次，而香港使用手機訂餐的人數僅

３３％，每周平均不到一次（０﹒５），甚至不及澳門。相比之下，香港消費者更喜歡外出用餐

，每周工作日在外用餐的次數超過５次，周末更達到５﹒５次；廣深和澳門在工作日每周外出就

餐均不到４次，周末則為兩次左右。

在餐飲消費的支付方式方面，８５％內地客戶都表示以流動支付方式付款，而８６％香港客

戶則表示會首選以信用卡支付。澳門在這一問題上則最為傳統，最多人選擇的分別是現金

（８４％）和信用卡（６３％）。

未來一年內，「滙饗大灣」美食節將先後在深圳、香港、澳門及廣州四大城市展開，滙豐信

用卡客戶在美食節期間將能在約３００家餐廳享受美食。今年５月底，滙豐香港Ｒｅｗａｒｄ＋

應用程式亦會推出嶄新的大灣區頁面，便利客戶一站式搜尋並查閱粵港澳的餐飲和購物優惠。

