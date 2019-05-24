《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》報道，有消息人士透露華為正向幾家銀行洽談約
１０億美元的離岸貸款，目標年期為５年和７年，為公司在遭受美國限制措施打擊後，首次尋求
大規模融資，現時談判仍屬初步階段。據悉，華為對此並未作出回應。（ｋｙ）
24/05/2019 18:36
【華為風波】傳華為正向銀行尋求約１０億美元離岸貸款
《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》報道，有消息人士透露華為正向幾家銀行洽談約
１０億美元的離岸貸款，目標年期為５年和７年，為公司在遭受美國限制措施打擊後，首次尋求
大規模融資，現時談判仍屬初步階段。據悉，華為對此並未作出回應。（ｋｙ）
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