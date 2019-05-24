《經濟通通訊社２４日專訊》結好金融（０１４６９）發盈警，截至今年３月３１日止年度
，預期集團年內錄得之溢利將較去年同期減少。
主要因為相較去年同期，年內已發行可換股債券之估算利息增加令融資成本上升，以及於年
內錄得贖回可換股債券之虧損。
年度業績將於６月刊發。（ｂｎ）
24/05/2019 18:22
【企業盈警】結好（１４６９）料全年錄得之溢利將較去年同期減少
《經濟通通訊社２４日專訊》結好金融（０１４６９）發盈警，截至今年３月３１日止年度
，預期集團年內錄得之溢利將較去年同期減少。
主要因為相較去年同期，年內已發行可換股債券之估算利息增加令融資成本上升，以及於年
內錄得贖回可換股債券之虧損。
年度業績將於６月刊發。（ｂｎ）
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