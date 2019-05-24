【企業盈警】結好（１４６９）料全年錄得之溢利將較去年同期減少

《經濟通通訊社２４日專訊》結好金融（０１４６９）發盈警，截至今年３月３１日止年度

，預期集團年內錄得之溢利將較去年同期減少。

主要因為相較去年同期，年內已發行可換股債券之估算利息增加令融資成本上升，以及於年

內錄得贖回可換股債券之虧損。

年度業績將於６月刊發。（ｂｎ）

