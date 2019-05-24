【自願醫保】保柏推「保柏靈活配自願醫保計劃」，設「升級保障」

《環富通基金頻道２４日專訊》保柏香港今日宣布推出「保柏靈活配自願醫保計劃」（靈活

配），是繼上月推出「保柏自願醫保標準計劃」後，保柏首個獲香港政府自願醫保計劃

（ＶＨＩＳ）認可的靈活計劃。

「靈活配」為期望加強保障的顧客提供範圍更廣、更全面的醫療計劃。此計劃分「基本」、

「智選」、「尊尚」三個保障級別，而每個級別更可以提升至附有「升級保障」的「升級」計劃

。這六個計劃可讓顧客靈活選擇切合自身需要的保障。

在「靈活配」的保障範圍下，一方面，顧客同樣可享「保柏自願醫保標準計劃」的多項主要

保障，當中包括保證續保、稅項扣減及不設終身保障限額等；另一方面，「靈活配」亦提供「升

級保障」，為本港首個同時設有「全數賠償」及「附加醫療保障」的自願醫保計劃，讓顧客享有

額外保障以應付意料之外的醫療開支。

在「靈活配」的「全數賠償」下，顧客於保柏特選醫院、專科醫生診所及服務供應商接受治

療的合資格醫療開支可獲全數賠償，每保單年度的保障額可達港幣１００萬元。另外，當醫療費

用超出基本保障下個別保障項目及全數賠償的賠償限額時，「附加醫療保障」將賠償餘額的８成

（設２０％共同保險），大大減低顧客自付的醫療開支，而每保單年度之附加醫療保障額高達

６０萬元。此二重「升級保障」可為顧客提供高達共１６０萬元的保障。（ｈｏ）

