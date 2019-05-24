《投資領域－譚家駿》貿戰持續升級，審慎看港股前景

《投資領域》踏入５月之後，港股出現顯著調整，恆生指數由高位逾３００００點水平回落

至目前２８０００點左右，我們對今年餘下時間的港股前景維審慎看法，主要是源自中美貿易衝

突持續惡化的風險。

中國與美國自從去年１２月暫時平熄貿易戰火以來，已經經過１１輪貿易談判，雙方一直表

示貿易談判進展良好，惟美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）在５月初一則推特，令

貿易戰突然急速惡化。

美國現時已將２０００億美元的中國進口商品關稅由１０％上調至２５％，中國亦已作出回

應，宣布將在６月起對原產於美國約６００億美元進口商品分別加徵最高２５％的關稅。

除了貿易上的關稅措施之外，中美衝突更再擴展至科技領域，特朗普其後簽署行政命令，禁

止美國公司使用構成國家安全風險的電訊設備，商務部隨即將華為及多家附屬公司，納入出口管

制實體名單，並在上周五（１７日）生效，中美緊張形勢愈演愈烈。



＊香港經濟動力減弱＊



值得留意的是，中國與香港息息相關，香港主要的出口及轉口均來自中國，在區域貿易量減

少及全球貿戰憂慮下將面臨一定壓力，經濟動力亦見減弱，今年首季國內生產總值（Ｇｒｏｓｓ

Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｐｒｏｄｕｃｔ，簡稱ＧＤＰ）按年升０﹒６％，為近１０年來最低的增長

水平。

縱使我們對港股看法審慎，但其實在去年港股大幅波動時期，我們亦趁機在大量公司出現急

劇調的同時，在合理價格及估值水平吸納了不少優質股份。

作為「由下而上」的投資者，我們認為投資者更應該關注的是企業本身的基本面，如管理層

、業務和財務狀況均具質素的公司即使在市況波動時期依然可以提供不俗的防守性。

在我們所持有的投資組合中，有一家中國股份制商業銀行，其股價在公布強勁的年度業績後

明顯上揚，主要是因為這家銀行在推行較保守的貸款措施後，資產質素得到改善，而其高利潤率

的零售業務亦錄得強勁增長。



＊估值吸引買入內需股＊



主要變動方面，我們近期買入了一家中國領先的飲料及方便面製造商，主要是因為其估值已

經跌至相當吸引的水平。盡管這家企業的高增長時代已經過去，我們相信其通過以更多高端產品

為主的產品組合，可有效改善利潤率，而穩定的收入增長則有助重振其發展前景。

同樣是在估值回落至吸引水平的情況下，我們早前亦買入了一家香港地產公司，其市帳率較

低之餘，股息率亦相當吸引，同時這家地產公司約６０％的市值是來自旗下一家在香港營運公用

事業企業，風險回報確實吸引。

總結而言，相對於憂慮宏觀和大市上的影響，投資者應該將重點放在優質公司之上，在市況

波動時期更應低吸那些優質企業，長遠而言可帶來更佳的絕對回報。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

