中美貿戰暫緩和，港股反彈８６點收２７３５３，成交７６０億元

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股道指曾跌逾４００點，惟美國總統特朗普預期，與中

國的貿易戰將很快結束，道指跌２８６點收報２５４９０點。納指收低１２２點報７６２８點。

標指報２８２２點，跌３４點。

中美貿戰暫緩和，港股今早反彈高開１０１點報２７３６８後，最多走高１９０點報

２７４５７，其後升幅收窄至２４點報２７２９１，最終全日報２７３５３點，升８６點

或０﹒３２％，主板成交７６０﹒０７億元減逾２３％。

重磅股全線向上，匯控（００００５）升０﹒２３％，報６５﹒４元；港交所

（００３８８）漲０﹒６５％，報２４８元；騰訊（００７００）軟０﹒１２％報３２６﹒４元

，連跌７日累挫１２﹒９％；中移動（００９４１）獲野村維持１００元目標價及買入評級，該

股全日走高１﹒８％，報７３﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒７３％，報７５﹒４５元。



＊中央公布車價扣稅，吉利升逾２％＊



內地財政部及稅務總局今日發布關於車輛購置稅有關具體政策，納稅人購買自用應稅車輛實

際支付給銷售者的全部價款，依據納稅人購買應稅車輛時相關憑證載明的價格確定，亦即是按實

際支付的車價款扣稅，不包括增值稅稅款。車股反彈，吉利（００１７５）走高２﹒３％，報

１２﹒４６元；長汽（０２３３３）漲３﹒６７％，報５﹒３７元；廣汽（０２２３８）揚

１﹒５５％，報７﹒２１元；比亞迪（０１２１１）升１﹒４５％，報４５﹒５元。

部分出口股隨市反彈，創科（００６６９）揚２﹒９９％，報５０元，為全日表現最佳藍籌

；福耀玻璃（０３６０６）升３﹒０７％，報２３﹒５元；信義玻璃（００８６８）跌

２﹒１４％，報７﹒７８元；互太紡織（０１３８２）走低１﹒１９％，報６﹒６３元；海天（

０１８８２）蒸發４﹒６１％，報１５﹒３元。

賭股個別發展，金沙中國（０１９２８）走低３﹒０５％，報３６﹒６元，為全日表現最差

藍籌；美高梅（０２２８２）跌１﹒８５％，報１２﹒７２元；永利澳門（０１１２８）揚

１﹒２２％，報１６﹒６６元；新濠國際（００２００）升０﹒７６％，報１６元。



＊大摩唱好國航升，個別手機股反彈＊



特朗普表示，如果美中達成貿易協議，或可以將華為的問題以某種形式在協議中解決。消息

帶動部分手機設備股反彈，舜宇（０２３８２）全日仍軟０﹒４４％，報６７﹒６元；華顯光電

（００３３４）跌１﹒５９％，報０﹒６２元；瑞聲（０２０１８）揚１﹒８２％，報４２元；

比亞迪電子（００２８５）升０﹒５８％，報１０﹒４８元；晨訊科技（０２０００）走高

３﹒１７％，報０﹒３２５元。

大摩發表最新報告，將國航（００７５３）評級由中性上調至增持，目標價則維持

９﹒６元，該股全日揚２﹒５５％，報７﹒２３元；東航（００６７０）無升跌，報

４﹒２３元；南航（０１０５５）升１﹒２１％，報５﹒０１元。（ｍｗ）

