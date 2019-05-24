《經濟通通訊社２４日專訊》政府各部門首長早上到政府總部出席特別會議，聽取修訂《逃
犯條例》的簡介。據悉，會議由政務司司長張建宗要求召開，以確保公務員團體了解修例進展。
政務司司長辦公室指，特區政府不時會就主要政府政策措施，作內部溝通。
會議在早上１１時在政府總部演講廳舉行，多名司局長、常任秘書長等到場，包括律政司司
長鄭若驊、保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、發展局局長黃偉綸、警務處長盧偉聰、
廉政專員白韞六、特首辦主任陳國基、廣播處長梁家榮等。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/05/2019 11:45
【移交逃犯】政府舉行特別會議向各部門首長簡介修訂逃犯條例
《經濟通通訊社２４日專訊》政府各部門首長早上到政府總部出席特別會議，聽取修訂《逃
犯條例》的簡介。據悉，會議由政務司司長張建宗要求召開，以確保公務員團體了解修例進展。
政務司司長辦公室指，特區政府不時會就主要政府政策措施，作內部溝通。
會議在早上１１時在政府總部演講廳舉行，多名司局長、常任秘書長等到場，包括律政司司
長鄭若驊、保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、發展局局長黃偉綸、警務處長盧偉聰、
廉政專員白韞六、特首辦主任陳國基、廣播處長梁家榮等。（ｃｗ）（ｚｚ）
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