【移交逃犯】陳智思：商界有擔憂，但經政府解說後有信心影響不大

《經濟通通訊社２４日專訊》近日政府四出就修訂《逃犯條例》進行遊說工作。行政會議召

集人陳智思接受訪問時表示，對立法會未能按以往做法，成立法案委員會討論草案感到可惜。他

認同，直上大會不是慣常做法，希望在大會恢復二讀時會有更多針對關於修例的討論。

陳智思指，雖然商界對修例有擔憂，但相信商界仔細閱讀和了解條文，以及在政府解說後，

會更有信心修例對他們影響不大。他望政府與商界有互動，繼續向商界不同人士解釋，明白《逃

犯條例》並非針對港商在內地的行為。（ｃｗ）（ｚｚ）

