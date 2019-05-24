【移交逃犯】內會將開會討論法案委員會去向，泛民於主席台前抗議

《經濟通通訊社２４日專訊》政府早前去信立法會內務委員會主席，要求與內會討論將《逃

犯條例》修訂草案於下月１２日將草案繞道內會，直接交上大會恢復二讀。內委會今日討論有關

事項。民主派在會議開始前，到主席台前拉起橫額抗議，又在主席台後的牆上貼上「撒回惡法」

的口號，要求撤回修例。（ｃｗ）（ｚｚ）

