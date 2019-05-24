《經濟通通訊社２４日專訊》政府早前去信立法會內務委員會主席，要求與內會討論將《逃
犯條例》修訂草案於下月１２日將草案繞道內會，直接交上大會恢復二讀。內委會今日討論有關
事項。會議在下午兩時半開始，由於有關議程為會議的最後一項，民主派議員在之前的各議程不
斷發言，直至下午３時４０分左右，內委會進入討論要否接受政府要求直上大會的議程。
（ｃｗ）（ｚｚ）
24/05/2019 15:45
【移交逃犯】內會開始討論修例法案委員會去向
《經濟通通訊社２４日專訊》政府早前去信立法會內務委員會主席，要求與內會討論將《逃
犯條例》修訂草案於下月１２日將草案繞道內會，直接交上大會恢復二讀。內委會今日討論有關
事項。會議在下午兩時半開始，由於有關議程為會議的最後一項，民主派議員在之前的各議程不
斷發言，直至下午３時４０分左右，內委會進入討論要否接受政府要求直上大會的議程。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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