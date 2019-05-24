【移交逃犯】田北辰：直上大會廢立會審議法案武功，無可能支持

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會內會召開歷時料逾４小時的特長例會，議程之一為商討

修訂《逃犯條例》審議工作的未來路向。內會會議召開前實政圓桌田北辰直言，非常介懷政府直

上大會的做法，無可能支持。他認為繞過法案委員會直上大會，將開壞先例及帶來後遺症，以後

再有具爭議的法案，政府亦可以已有先例為名，跳過法案委員會，等於廢除立會審議法案的權力

。

他又指現在距離立法會七月休會尚有時間，仍可嘗試選多一次案委員會主席。不明白政府為

何堅持要將法案於６月１２日直上大會。（ｆｗ）（ｚｚ）

