《經濟通通訊社２４日專訊》立法會內會召開歷時料逾４小時的特長例會，議程之一為商討
修訂《逃犯條例》審議工作的未來路向。內會會議召開前實政圓桌田北辰直言，非常介懷政府直
上大會的做法，無可能支持。他認為繞過法案委員會直上大會，將開壞先例及帶來後遺症，以後
再有具爭議的法案，政府亦可以已有先例為名，跳過法案委員會，等於廢除立會審議法案的權力
。
他又指現在距離立法會七月休會尚有時間，仍可嘗試選多一次案委員會主席。不明白政府為
何堅持要將法案於６月１２日直上大會。（ｆｗ）（ｚｚ）
24/05/2019 17:10
【移交逃犯】田北辰：直上大會廢立會審議法案武功，無可能支持
《經濟通通訊社２４日專訊》立法會內會召開歷時料逾４小時的特長例會，議程之一為商討
修訂《逃犯條例》審議工作的未來路向。內會會議召開前實政圓桌田北辰直言，非常介懷政府直
上大會的做法，無可能支持。他認為繞過法案委員會直上大會，將開壞先例及帶來後遺症，以後
再有具爭議的法案，政府亦可以已有先例為名，跳過法案委員會，等於廢除立會審議法案的權力
。
他又指現在距離立法會七月休會尚有時間，仍可嘗試選多一次案委員會主席。不明白政府為
何堅持要將法案於６月１２日直上大會。（ｆｗ）（ｚｚ）
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