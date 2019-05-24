【移交逃犯】毛孟靜等３人主席台前抗議被逐，李慧琼暫停會議處理

《經濟通通訊社２４日專訊》政府早前去信立法會內務委員會主席，要求與內會討論將《逃

犯條例》修訂草案於下月１２日將草案繞道內會，直接交上大會恢復二讀。內委會今日討論有關

事項。議會陣線毛孟靜在發言時批評，贊成修例等同出賣香港、出賣香港人，並手持標語走到主

席台抗議。同為議會陣線成員的朱凱廸和區諾軒亦都同樣離開座位抗議。內會主席李慧琼多次向

他們發出警告，其後要求他們離開會議室，並暫停會議處理。（ｃｗ）（ｚｚ）

