【移交逃犯】李慧琼逐３名民主派出會議室，停會１０分鐘後復會

《經濟通通訊社２４日專訊》立法會內委會今日討論法案委員會去向。議會陣線毛孟靜、朱

凱廸和區諾軒因手持標語走到主席台抗議，內委會主席李慧琼將他們逐出會議室。她暫停會議

１０分鐘處理，至１７時５６分復會。

許智峯在復會後發言，斥直上大會是很危險的先例。他其後使用自携的揚聲器發言，李慧琼

則要求保安移除其揚聲器，並逐其出會議室，惟遭許智峯反抗。保安將許智峯抬離會議室後，會

議繼續。（ｃｗ）（ｚｚ）

