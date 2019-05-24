《經濟通通訊社２４日專訊》立法會內委會今日討論法案委員會去向。議會陣線毛孟靜、朱
凱廸和區諾軒因手持標語走到主席台抗議，內委會主席李慧琼將他們逐出會議室。她暫停會議
１０分鐘處理，至１７時５６分復會。
許智峯在復會後發言，斥直上大會是很危險的先例。他其後使用自携的揚聲器發言，李慧琼
則要求保安移除其揚聲器，並逐其出會議室，惟遭許智峯反抗。保安將許智峯抬離會議室後，會
議繼續。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/05/2019 17:58
【移交逃犯】李慧琼逐３名民主派出會議室，停會１０分鐘後復會
《經濟通通訊社２４日專訊》立法會內委會今日討論法案委員會去向。議會陣線毛孟靜、朱
凱廸和區諾軒因手持標語走到主席台抗議，內委會主席李慧琼將他們逐出會議室。她暫停會議
１０分鐘處理，至１７時５６分復會。
許智峯在復會後發言，斥直上大會是很危險的先例。他其後使用自携的揚聲器發言，李慧琼
則要求保安移除其揚聲器，並逐其出會議室，惟遭許智峯反抗。保安將許智峯抬離會議室後，會
議繼續。（ｃｗ）（ｚｚ）
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