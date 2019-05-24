《鍾之日記》人行出口術，Ａ場維穩局

《鍾之日記》５月２４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



人行副行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室副主任劉國強表示，目前人民幣匯率出現一

些偶發性超調，但強調市場狀況是平穩的，沒有也不允許「出事」。今次已是本周以來人行第二

次出口術，原因是人民幣此前已經錄得１１連貶。人行此次表態，亦表達了中國不會因為應付貿

易戰，而故意讓人民幣貶值。人民幣今日終於結束連跌，破７預期急速降溫。

Ａ場今日同樣呈維穩格局，盡管保險、釀酒板塊領升，但大市持續疲軟、窄幅上落，最終滬

指微微翹起０﹒０２％，報２８５３點，不過累計全周滬指跌了１﹒０２％，連續五周保持下行

趨勢。科技股表現差對深市影響更大，深成指全日跌０﹒３７％，創業板指跌０﹒５２％。

交投氣氛每況愈下，今日兩市成交額僅３８０９億元（人民幣．下同），比上日還要大幅減

少１８％，外資流出問題持續，全日通過陸股通淨流出資金合共１６﹒１８億元 ，連續７日錄

得淨流出，累計流出２５３﹒４４億元人民幣。



＊重磅股護航，魚缸小反彈＊



隔晚美股道指曾跌逾４００點，惟美國總統特朗普預期，與中國的貿易戰將很快結束，道指

跌幅收窄至２８６點，港股今早反彈高開１０１點，最多走高１９０點，高見２７４５７，最終

全日升幅收窄至８６點，報２７３５３點，主板成交７６０﹒０７億元，較上日減逾２３％。

重磅股全線向上，匯控（００００５）全日升０﹒２％，港交所（００３８８）漲

０﹒７％，騰訊（００７００）連跌７日，今日軟０﹒１％，中移動（００９４１）獲野村維持

目標價及買入評級，該股全日走高１﹒８％。



＊科技協會齊杯葛，華為廚房無米又無鍋＊



華為遭多家供應商封殺，面臨無米之炊的重大難關，但低處未算低，兩大科技組織ＳＤ協

會及國際固態技術協會，都決定把華為踢出會員名單，意味著華為將來生產的手機，其記憶體及

記憶卡將被禁止跟進最新的國際標準，亦不可以設置ｍｉｃｒｏ ＳＤ卡槽，硬件設計大大受限

，華為在開發新產品方面將被扼住咽喉。

不過華為目前還有生機，美國總統特朗普表示，可以將華為的問題以某種形式在中美貿易協

議中解決。

同時，亞馬遜日本已停止智能手機等華為產品的直接銷售，但仍開放第三方企業在平台上銷

售華為產品；另外又傳美國在一個研討會遊說三星等南韓公司，希望他們加入抵制華為的行列。

不過手機設備股今日走勢個別，富智康集團（０２０３８）升２﹒２％，瑞聲科技

（０２０１８）升１﹒８％，舜宇光學（０２３８２）跌０﹒４％，比亞迪電子（００２８５）

升０﹒６％，丘鈦科技（０１４７８）升０﹒４％。



＊車輛購置稅具體政策落地，券商指吉利可炒不宜長揸＊



全國人大常委會去年底表決通過了車輛購置稅法，規定車輛購置稅的稅率為１０％，財政部

及稅務總局今日公布關於車輛購置稅的具體政策。納稅人購買自用應稅車輛實際支付給銷售者的

全部價款，依據納稅人購買應稅車輛時相關憑證載明的價格確定，亦即是按實際支付的車價款扣

稅，不包括增值稅稅款。

日前，大和發報告表示，受惠低基數及潛在刺激的政策推動，中國汽車市場很可能在下半年

復甦，儘管疲軟可能持續到５月末。大和當時料，若中美貿易緊張局勢持續，中國更有可能通過

刺激政策來提振消費。

購置稅新規午後一出，汽車股發力上揚，長城汽車（０２３３３）漲３﹒７％，福耀玻璃（

０３６０６）漲３﹒１％，華晨中國（０１１１４）升２％，中升（００８８１）升１﹒９％，

比亞迪（０１２１１）升１﹒４％。

美資券商Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ發報告指，擔心吉利（００１７５）的庫存水平將為後續銷售

帶來壓力，故下調其目標價１７％，由１８元降至１５元。若行業復甦，吉利股價或可反彈，但

考慮到母公司債務等問題，相信吉利的股份只能短線炒賣但不予以推薦。

吉利今日帶領板塊在午後爆發，收升２﹒３％，報１２﹒４６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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