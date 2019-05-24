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24/05/2019 08:18

【駐滬專電】長三角主要領導座談會：盡快謀劃一批重大項目

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海新聞辦微信公眾號《上海發布》昨日
發文指，長三角地區主要領導座談會２２日在安徽蕪湖召開，會議審定《長三角一體化發展
２０１９年工作計劃》，並部署落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》的重大事項。
　　會議提出，大力支持一市三省省際間開展雙邊、多邊合作，推動形成國家省市聯動、部門區
域協同的強大合力。要盡快謀劃提出一批重大項目、重大工程，以項目化推進一體化。要在更廣
範圍調動各方參與，營造全社會共同推動長三角一體化發展的良好氛圍。

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