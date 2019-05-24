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24/05/2019 08:22

【駐京專電】交通部：力爭今年底汽車ＥＴＣ安裝率超８０％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》交通運輸部獲近日印發《關於大力推動高
速公路ＥＴＣ發展應用工作的通知》，明確政策舉措，力爭到２０１９年底汽車ＥＴＣ安裝率超
８０％，基本實現高速公路不停車快捷收費。
　　通知提出，全面實施ＥＴＣ車載裝置免費安裝，並增加安裝服務網點。自２０１９年６月起
，在高速公路服務區和具備條件的高速公路收費站出入口廣場，為通行高速公路車輛開展ＥＴＣ
安裝服務。到２０１９年底，汽車ＥＴＣ安裝率超８０％，通行高速公路的車輛ＥＴＣ使用率超
９０％。
　　通知明確，加大ＥＴＣ車輛通行優惠力度。自２０１９年７月１日起，嚴格落實對ＥＴＣ用
戶不少於５％的車輛通行費基本優惠政策，並實現對通行本區域的ＥＴＣ車輛無差別基本優惠；
鼓勵各地結合實際，優化完善高速公路差異化收費政策，加大對ＥＴＣ用戶的優惠力度；鼓勵發
行機構建立ＥＴＣ用戶積分機制，給予ＥＴＣ客戶權益專享、禮品兌換等多種形式優惠。
　　通知要求，分類推進車輛安裝。機關事業單位公務用車、國有企業車輛以及救護車、消防車
、警車等特種車輛率先安裝使用ＥＴＣ，於２０１９年７月底前完成。道路運輸經營企業為營運
車輛安裝ＥＴＣ，於２０１９年１２月底前完成。基層政府及有關部門為社會車輛提供ＥＴＣ安
裝服務。

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