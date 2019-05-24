【華為動向】委內瑞拉總統：將借助華為技術在全國建立４Ｇ系統

《經濟通通訊社２４日專訊》委內瑞拉總統馬杜羅當地時間２３日宣布，委內瑞拉將立即投

資國家通信領域，並借助包括華為、中興（００７６３）（深：００００６３）在內的中國和俄

羅斯公司的技術來提升國家通信水平，在全國範圍內實現４Ｇ系統覆蓋，使委內瑞拉具有快速的

通信、互聯網和電話。”

馬杜羅還在創新展會期間宣布成立一家電信集團。（ｃａ）

