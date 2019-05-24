《經濟通通訊社２４日專訊》委內瑞拉總統馬杜羅當地時間２３日宣布，委內瑞拉將立即投
資國家通信領域，並借助包括華為、中興（００７６３）（深：００００６３）在內的中國和俄
羅斯公司的技術來提升國家通信水平，在全國範圍內實現４Ｇ系統覆蓋，使委內瑞拉具有快速的
通信、互聯網和電話。”
馬杜羅還在創新展會期間宣布成立一家電信集團。（ｃａ）
24/05/2019 11:16
【華為動向】委內瑞拉總統：將借助華為技術在全國建立４Ｇ系統
《經濟通通訊社２４日專訊》委內瑞拉總統馬杜羅當地時間２３日宣布，委內瑞拉將立即投
資國家通信領域，並借助包括華為、中興（００７６３）（深：００００６３）在內的中國和俄
羅斯公司的技術來提升國家通信水平，在全國範圍內實現４Ｇ系統覆蓋，使委內瑞拉具有快速的
通信、互聯網和電話。”
馬杜羅還在創新展會期間宣布成立一家電信集團。（ｃａ）
|國際動態24/05/2019
星菲零售商 拒華為機換其他手機
|FOCUS23/05/2019
【FOCUS】大鱷唱空食花生 惟勿掉以輕心走資潮
|生財有道23/05/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔1.6元有支持
|生財有道23/05/2019
按證退休ABC餐 月入近10萬？
|國際動態23/05/2019
脫歐方案再闖關被拒 文翠珊或數天內下台
|生財有道22/05/2019
【新居屋】新一期居屋下周四接受申請 最平156萬上車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰