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24/05/2019 11:28

【聚焦人幣】美銀美林：若Ｇ２０談判失敗，人幣或貶至７﹒１３

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美銀美林最新研究報告指，在下月２８日二十國集團（Ｇ２０
）峰會舉行之前，中國可能會繼續保持人民幣兌美元在７以下，不過，一旦峰會關於推進中美貿
易談判失敗，人民幣需貶至７﹒１３，以實施財政刺激和貨幣寬鬆來支持經濟增長。
　　該行仍然認為，於未來數周達成貿易協議是中美雙方的最佳選擇。由現在到下月底日本大阪
Ｇ２０峰會期間，美國總統特朗普將會訪問日本、英國和法國並可能尋求鞏固對抗中國貿易聯盟
，而中國又將發布ＰＭＩ、外匯儲備和貿易數據，意味著外匯市場更為波動。（ｗｌ）

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