【聚焦人幣】美銀美林：若Ｇ２０談判失敗，人幣或貶至７﹒１３

《經濟通通訊社２４日專訊》美銀美林最新研究報告指，在下月２８日二十國集團（Ｇ２０

）峰會舉行之前，中國可能會繼續保持人民幣兌美元在７以下，不過，一旦峰會關於推進中美貿

易談判失敗，人民幣需貶至７﹒１３，以實施財政刺激和貨幣寬鬆來支持經濟增長。

該行仍然認為，於未來數周達成貿易協議是中美雙方的最佳選擇。由現在到下月底日本大阪

Ｇ２０峰會期間，美國總統特朗普將會訪問日本、英國和法國並可能尋求鞏固對抗中國貿易聯盟

，而中國又將發布ＰＭＩ、外匯儲備和貿易數據，意味著外匯市場更為波動。（ｗｌ）

