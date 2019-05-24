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即市新聞

24/05/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美貿戰進更激烈新階段

　　《神州縱橫》目前中美貿易戰正轉入全新階段，戰況料將更為全面及激烈，而且短期內料不
會有重大轉機，對中國來說此乃丟掉幻想準備大鬥爭為持久鬥爭之時，投資者亦務須留意。
　
＊雙邊貿談已中斷重開有條件＊
　
　　自劉鶴赴美進行最近一波的第１１輪談判無果後，中美貿談已告中斷。特朗普於５月１０日
推出對２０００億美元入口加收關稅後，又威脅再推３０００億美元入口的關稅，並揚言中國切
勿報復，否則後果更劣。誰知中國立刻推出６００億美元入口的關稅作為報復，美媒稱是打了特
朗普耳光，但中國一還擊美方口風便軟了：特朗普即說３０００億入口的關稅仍在考慮中未有最
後定案，並說中美間只是出現了小爭吵，談判還會繼續，在適當時候會達成協議。財長姆欽即予
和應，說計劃赴北京商談。與此同時美方卻未有放軟打壓中國的實際行動，議會要通過禁制有解
放軍背景的學生及學者赴美學習交流，更嚴重者是特朗普簽署了一項行政命令，要嚴查美企供給
華為等中企。在此情況下談判的可能性幾降至零，商務部指不掌握美方赴華商談計劃，意即不會
邀請美方人員來華。外交部更指出磋商若要有意義必須有誠意，即一是要有原則，雙方能平等談
並意在互重互利，二是要守信用。綜合這些表態可得出以下重要結論，（一）之前一波連續數月
的談判已以失敗告終，（二）要重開談判有條件：美方必須以行動表達誠意，並符合上述外交部
的「兩點」要求。估計在短期內美方不會退讓，特朗普確實想快點達成協議以利競選連任，但在
鷹派勢力左右下亦難作退讓。
　
＊中國還擊將超貿易範疇＊
　
　　特朗普之前突加關稅便顯示鷹派勢力坐大，並可能已取得對華政策主導權。如是則中國只能
準備大打一場，所涉領域將不限於簽署貿易，而將是全面性的新冷戰。目前外長王毅與美國國務
卿蓬貝澳通電話時，便警告美方不要走得太遠，近期全面推行的對華不利言行不能接受。這簡單
表態很可能包含著中方的重大策略轉變：之前對美方打壓置若罔聞而全心談判，望可達成協議。
但當談判失敗後只好重新部署。值得注意者是，中方或正考慮回擊時超出貨物貿易及關稅戰範疇
，從而令戰火擴散。如《環時》總編胡錫進便指出，在加強禁制美國農產品及能源入口外，還要
針對服務貿易採取措施並減持國債。另一學者則指要在稀土供給、美債持有及美企入華等方面反
擊美國。看來如果美國仍執迷不悟與華為敵，則中央會被迫出重手反擊，令貿戰甚至新冷戰升級
，中央已無可能再用「忍辱負重」的策略。《資深評論員　凌昆》

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