《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行周內第二次喊話匯市，人民幣兌一美元中間價今報６
﹒８９９３，較上個交易日略升１點子，終結連續１１日走貶。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８０點子，報６﹒９１１０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９１９０。（ｗｌ）
24/05/2019 09:42
【聚焦人幣】人行喊話中間價結束１１連貶，即期開市升８０點子
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行周內第二次喊話匯市，人民幣兌一美元中間價今報６
﹒８９９３，較上個交易日略升１點子，終結連續１１日走貶。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８０點子，報６﹒９１１０，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９１９０。（ｗｌ）
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