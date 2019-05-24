【聚焦人幣】人行喊話中間價結束１１連貶，即期開市升８０點子

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行周內第二次喊話匯市，人民幣兌一美元中間價今報６

﹒８９９３，較上個交易日略升１點子，終結連續１１日走貶。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開８０點子，報６﹒９１１０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９１９０。（ｗｌ）

