【聚焦人幣】人行周內二度喊話穩匯，人幣即期收升１４０點子

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行官員再次出口術維穩匯價，副行長劉國強周四表示，

目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有也不允許「出事」。人行官員周

內第二次喊話維穩，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）高開８０點子後，早盤表現偏軟，午後

發力，曾收復６﹒９０關，收報６﹒９０５０，較上個交易日４時３０分收盤價升１４０點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）窄幅上落，一度收復６﹒９２大關，可惜後勁不繼，現升４９

點子，報６﹒９２１６。

分析表示，隔夜美指沖高回落，人行副行長昨日亦再度發聲穩定市場預期，人民幣早盤走勢

平穩，在６﹒９１元附近窄幅波動；市場仍持續關注中美談判進展，在未有明確結果之前，短期

匯價料在６﹒９０－６﹒９２元區間波動，破７概率較小。

美銀美林最新研究報告指，在下月２８日二十國集團（Ｇ２０）峰會舉行之前，中國可能會

繼續保持人民幣兌美元在７以下，不過，一旦峰會關於推進中美貿易談判失敗，人民幣需貶至７

﹒１３，以實施財政刺激和貨幣寬鬆來支持經濟增長。

人民銀行周內第二次喊話匯市，人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９９３，較上個交易日略

升１點子，終結連續１１日走貶。（ｃａ）

